Boca se prepara para recibir este martes a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tendrá nuevamente a Leandro Paredes a disposición. El capitán se recuperó de la molestia que arrastraba y todo indica que será titular en La Bombonera.

El mediocampista había quedado entre los suplentes en el empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza. Arruabarrena decidió no arriesgarlo luego de la contractura que sufrió durante el partido frente a Vélez y optó por preservarlo para el compromiso internacional.

“Fue al banco por una necesidad. Se está recuperando bien, ayer entrenó bien. Si no, no lo llevo al banco”, explicó el entrenador luego del encuentro ante Gimnasia.

La explicación del entrenador

Arruabarrena también llevó tranquilidad sobre el estado físico del capitán y explicó que la decisión de cuidarlo estuvo relacionada con la seguidilla de partidos.

“Viene de una prolongada actividad y cuando los partidos son intensos como los estamos teniendo, es normal que un jugador sienta el cansancio, pero está bien”, señaló el DT.

Con su recuperación, Paredes volverá a ocupar un lugar central en el mediocampo de Boca para uno de los partidos más importantes del semestre.

El equipo que prepara Boca

El Xeneize enfrentará a San Pablo este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Arruabarrena prepara varios cambios respecto del equipo que jugó en Mendoza y volvería a apostar por sus habituales titulares.

En defensa, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco se perfilan para regresar al once inicial. En el mediocampo, Paredes sería acompañado por Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte.

En ataque, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa aparecen como los principales candidatos para completar la formación.

Así, la recuperación de Paredes le permite a Arruabarrena contar con una de sus piezas fundamentales para intentar sacar ventaja en el primer duelo de la serie ante San Pablo.