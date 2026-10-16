Boca Juniors recibió una noticia alentadora en la recuperación de Leandro Paredes, quien trabaja para intentar estar presente en la revancha ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El mediocampista y capitán del equipo evoluciona favorablemente de un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho y ya realizó trabajos de campo.

La lesión se produjo el viernes 9 de octubre, durante el encuentro frente a Instituto de Córdoba, que terminó igualado 2-2. Paredes ingresó en el segundo tiempo, pero debió pedir el cambio pocos minutos después por una molestia muscular. Los estudios posteriores confirmaron la lesión.

En condiciones habituales, este tipo de desgarro demanda alrededor de tres semanas de recuperación, por lo que su presencia en el partido de vuelta parecía poco probable. Sin embargo, la evolución del futbolista alimentó las expectativas dentro del plantel.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución

El objetivo del mediocampista es llegar al encuentro del martes 20 de octubre, cuando Boca visite a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Para eso, el cuerpo médico evaluará cómo responde a las cargas de entrenamiento antes de tomar una decisión.

La intención es agotar las posibilidades de contar con el capitán, aunque cualquier adelanto en su regreso dependerá de su estado físico y del riesgo de agravar la lesión. Por ahora, su participación no está confirmada.

La eventual vuelta de Paredes sería importante para un equipo que necesita revertir el resultado de la ida y buscar el pase a la final del certamen continental.

Boca está obligado a remontar el 0-1

El Xeneize perdió 1-0 frente al conjunto brasileño en La Bombonera, en el partido de ida de las semifinales. El gol de Adson dejó a Vasco da Gama con ventaja en la serie y obligó al equipo de Rodolfo Arruabarrena a buscar una victoria como visitante para mantener viva la ilusión de llegar a la definición.

Tras la derrota, el entrenador reconoció que al equipo le costó encontrarle la vuelta al partido, pero pidió mantener la confianza de cara a la revancha. La recuperación de Paredes aparece ahora como una de las principales novedades en la preparación de Boca para un encuentro decisivo.