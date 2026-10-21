Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada. Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, revirtió la serie y consiguió el pase a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena no tendrá demasiado tiempo para disfrutar de la clasificación. En las próximas semanas deberá sostener la pelea por la Tabla Anual, afrontar el Superclásico y buscar un lugar en la final de la Copa Argentina.

La agenda de Boca antes de la final

El calendario del Xeneize incluye compromisos decisivos en el torneo local y en las competencias eliminatorias. Estos son los próximos partidos previstos.

Domingo 25 de octubre: ante Independiente, en Avellaneda, por el Torneo Clausura.

Domingo 1 de noviembre: frente a River, en la Bombonera, por el Superclásico.

Fecha a confirmar: contra Defensa y Justicia, como local, por el Torneo Clausura.

Sábado 14 de noviembre: ante Banfield, en Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina.

Sábado 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla, Colombia.

Además de buscar títulos, Boca intentará mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual, una competencia que también puede resultar determinante para sus objetivos de la temporada.

El plan para cuidar a Leandro Paredes

La situación de Leandro Paredes es uno de los principales temas que deberá resolver el cuerpo técnico. El mediocampista volvió a jugar después de sufrir un desgarro en los isquiotibiales de la pierna derecha y tuvo una participación determinante en Brasil.

El capitán ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo ante Vasco da Gama y convirtió el gol que selló el triunfo. Su respuesta física fue alentadora, aunque el esfuerzo realizado obliga a seguir de cerca su evolución.

La intención será administrar sus cargas y definir partido a partido cuántos minutos puede disputar. Paredes será evaluado diariamente y el entrenador tendrá en cuenta sus sensaciones antes de decidir si juega desde el arranque o ingresa durante los encuentros.

Tras la clasificación, Arruabarrena explicó que eligió el momento del ingreso de Paredes en función del desarrollo del partido y del desgaste del rival. También destacó su liderazgo dentro del plantel.

Barranquilla, el gran objetivo de Boca

La final de la Copa Sudamericana aparece como el principal horizonte del equipo, aunque el camino incluye desafíos que pueden definir el cierre del año.

Boca espera al ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer a su rival. Mientras tanto, deberá encontrar el equilibrio entre competir por los objetivos inmediatos y preservar a sus futbolistas más importantes.

Con Paredes como una pieza central, el Xeneize buscará llegar en las mejores condiciones al partido decisivo y mantener viva la posibilidad de cerrar la temporada con nuevos títulos.