Boca se prepara para afrontar un septiembre cargado de partidos, en el que tendrá que competir en tres frentes y disputar al menos seis encuentros en apenas 20 días. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tendrá poco margen de descanso y deberá afrontar compromisos por la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

La exigente seguidilla comenzará el miércoles 2 de septiembre, cuando el Xeneize se enfrente a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y marcará el inicio de un tramo determinante para el conjunto de la Ribera.

Tres días después, Boca volverá a jugar. El sábado 5 de septiembre visitará a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, en un encuentro que se disputará en Mendoza.

Pero el calendario no dará demasiado tiempo para recuperarse. El martes 8 de septiembre, el Xeneize volverá a La Bombonera para recibir a San Pablo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 y será el primero de los dos duelos que definirán el pase a las semifinales.

La agenda continuará el viernes 11 de septiembre, cuando Boca reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura. El partido está previsto para las 21.30 y será el cuarto compromiso del equipo en apenas diez días.

El gran desafío será ante San Pablo

El partido más importante de la seguidilla llegará cuatro días después. El martes 15 de septiembre, Boca viajará a Brasil para disputar la revancha ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará en el estadio Morumbí, desde las 21.30. Allí, el Xeneize buscará conseguir la clasificación a las semifinales del torneo continental.

La serie será uno de los grandes desafíos del mes para Arruabarrena, ya que Boca tendrá que afrontar dos partidos de eliminación directa ante el conjunto brasileño en apenas una semana.

Después de la revancha internacional, el equipo tendrá que volver rápidamente a concentrarse en el torneo local. El domingo 20 de septiembre, Boca visitará a San Lorenzo por el Torneo Clausura, en un partido programado para las 14.45.

De esta manera, el Xeneize afrontará seis partidos en 20 días, con desplazamientos, dos series de eliminación directa y compromisos correspondientes a tres competencias diferentes.

La agenda completa de Boca en septiembre

Miércoles 2: Boca vs. Vélez — octavos de final de Copa Argentina.

Sábado 5: Gimnasia de Mendoza vs. Boca — Torneo Clausura.

Martes 8: Boca vs. San Pablo — ida de cuartos de final de Copa Sudamericana.

Viernes 11: Boca vs. Central Córdoba — Torneo Clausura.

Martes 15: San Pablo vs. Boca — vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana.

Domingo 20: San Lorenzo vs. Boca — Torneo Clausura.

Si supera a Vélez, Boca podría sumar además un cruce ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Un calendario que todavía podría sumar otro partido

La agenda podría ser todavía más exigente. Boca enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina y, si logra avanzar, tendrá que enfrentarse con Racing en los cuartos de final.

Ese encuentro todavía no tiene fecha confirmada, pero existe la posibilidad de que se dispute durante el fin de semana del 27 de septiembre, por lo que el calendario del Xeneize podría sumar un séptimo partido.

El escenario obligará al cuerpo técnico a administrar cuidadosamente el plantel, especialmente teniendo en cuenta la cercanía entre los partidos y los viajes que deberá realizar el equipo.

La situación física de los futbolistas también será un factor determinante. Boca ya venía atravesando preocupación por algunas lesiones antes de esta seguidilla y Arruabarrena había remarcado que no buscarán acelerar los tiempos de recuperación para evitar recaídas.