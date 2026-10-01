Boca Juniors dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional y lanzó perfiles oficiales en inglés para acercarse a los hinchas que no hablan español. La presentación tuvo como protagonistas a varios futbolistas del plantel, que se animaron a grabar mensajes en ese idioma y rápidamente generaron repercusión en las redes sociales.

La iniciativa apunta a ampliar el alcance global del Xeneize a través de contenidos adaptados para una audiencia internacional. Para promocionar las nuevas cuentas, el club publicó videos con saludos de los jugadores, aunque la pronunciación y algunas intervenciones provocaron una catarata de comentarios, bromas y memes entre los usuarios.

La reacción fue inmediata y muchos hinchas comenzaron a compartir los fragmentos más llamativos. La movida se sumó al particular protagonismo que los futbolistas de Boca vienen teniendo en las redes durante los últimos días, con Lautaro Di Lollo como uno de los nombres que ya se había vuelto viral por sus saludos y expresiones.

De esta manera, Boca combinó una estrategia institucional para captar público fuera de la Argentina con un contenido que terminó generando repercusión también entre los propios hinchas del club.