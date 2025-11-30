Boca le gana 1 a 0 a Argentinos Juniors

Con gol tempranero de Ayrton Costa tras un remate en el área de Miguel Merentiel, Boca le está ganado 1 a 0 a Argentinos Juniors. El Xeneize recibió en la Bombonera al Bicho por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Con un partido dominado por el conjunto azul y oro, debido a la calma del tanto anotado por el defensor central, se terminó el primer tiempo. A pesar de los esfuerzos de los dirigidos por Nicolás Diez, los de la Paternal no logran apurar a Agustín Marchesin.

El ganador de esta llave avanza a las semifinales, pero deberá esperar hasta el lunes 1 de diciembre para conocer rival, que saldrá del partido entre Racing y Tigre.