Boca Juniors ya tiene todo listo para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación titular del Xeneize para el partido de este sábado, que comenzará a las 19:30 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. La principal novedad será la presencia de Tomás Aranda desde el arranque, mientras que Alan Velasco ocupará un lugar en el banco de suplentes.

La confirmación despejó la principal incógnita que tenía el cuerpo técnico en la previa del encuentro. Aranda se quedó con el puesto en el ataque y acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El juvenil surgido de las inferiores del club de La Ribera tendrá la responsabilidad de aportar creatividad y generación de juego en una final de máxima exigencia.

El otro cambio será el regreso de Lautaro Blanco a la titularidad. El lateral izquierdo dejó atrás la fatiga muscular que le impidió participar de la goleada frente a Banfield por la Copa Argentina y volverá a ocupar su lugar en el equipo, en reemplazo de Malcom Braida.

De esta manera, Arruabarrena realizará dos modificaciones respecto del último encuentro: Blanco por Braida y Aranda por Velasco. El resto del equipo será el habitual que viene utilizando el entrenador.

La formación confirmada de Boca ante Atlético Mineiro

El once titular del Xeneize estará integrado por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Con el equipo definido, Boca buscará quedarse con el título continental en un partido que genera una enorme expectativa entre sus hinchas. Del otro lado estará Atlético Mineiro, que intentará quedarse con la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla.