Boca Juniors vuelve a salir a la cancha después de conquistar la Copa Sudamericana y enfrenta este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa desde las 21 en La Bombonera, con el objetivo de conseguir un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el ánimo en alto luego de vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final continental, disputada el sábado pasado en Barranquilla, Colombia. Con esa victoria, el Xeneize cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Sin embargo, el calendario no le dio demasiado tiempo para disfrutar de la consagración. Apenas cuatro días después de levantar el trofeo, el conjunto de la Ribera debe cambiar el foco y afrontar una nueva instancia eliminatoria del fútbol argentino.

La principal incógnita en la previa pasaba por el estado físico de algunos futbolistas, luego de la exigencia de la final y los festejos posteriores. Leandro Paredes, que sufrió un episodio de descompensación por un golpe de calor y deshidratación en Colombia, finalmente está en condiciones de jugar.

Santiago Ascacíbar, en cambio, quedó entre los suplentes por una molestia física y fue reemplazado por Tomás Belmonte. De esta manera, Arruabarrena dispuso una sola modificación respecto del equipo que consiguió el título continental.

Las formaciones de Boca e Independiente Rivadavia

El Xeneize sale a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. El entrenador es Rodolfo Arruabarrena.

Por su parte, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, presenta a Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa, Rodrigo Atencio, Matías Fernández y Luis Sequeira; Álex Arce.

El encuentro cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina y se transmite por ESPN Premium.

Qué pasa si Boca gana

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde ya espera Gimnasia y Esgrima La Plata, que consiguió su clasificación tras eliminar a Newell's.

En caso de avanzar, Boca tendrá nuevamente la ventaja de jugar como local por haber terminado mejor ubicado en la fase regular.