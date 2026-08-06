Boca Juniors venció 1-0 a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó y tuvo en Leandro Paredes a la gran figura de la noche. Santiago Ascacíbar marcó el único gol del encuentro, pero el capitán xeneize fue clave en el funcionamiento del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Paredes fue titular y disputó prácticamente todo el partido ante el Pincha. Desde el mediocampo, se convirtió en uno de los pilares del equipo y aportó su experiencia para acompañar a los juveniles que el entrenador comienza a consolidar en Primera.

A su lado estuvo Milton Delgado, otro de los puntos altos del conjunto azul y oro. El juvenil recibió la cinta de capitán luego de la salida de Paredes y tuvo una actuación destacada en el mediocampo.

Tras la victoria, Paredes habló con TNT Sports y dejó una particular definición sobre su compañero: “Delgado es mi rueda de auxilio”.

El volante también aprovechó para felicitar al joven futbolista por haber llevado la cinta de capitán y destacó especialmente su compromiso con el club.

“Que use la cinta de capitán es un premio para él por todo lo que es para nosotros, por cómo se entrena, lo que trabaja para el club”, sostuvo Paredes.

Paredes elogió el futuro de Delgado

El mediocampista que actualmente tiene pasado en Roma y PSG continuó con los elogios hacia Delgado y resaltó las características personales del juvenil.

“Es un chico muy humilde, escucha mucho y ojalá siga en este camino porque tiene un gran futuro”, aseguró.

La relación entre ambos se convirtió en uno de los puntos destacados del triunfo ante Estudiantes. La experiencia de Paredes y el despliegue de Delgado conformaron una dupla importante para el funcionamiento de Boca en la mitad de la cancha.

El juvenil, además, es considerado uno de los talentos con proyección que el club busca consolidar en la máxima categoría y que también aparece entre los nombres con futuro para la Selección argentina.

Ascacíbar marcó el único gol

El triunfo de Boca se construyó con un único gol. Santiago Ascacíbar convirtió a segundos del final del primer tiempo y puso el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

El Xeneize mostró una imagen convincente, especialmente en el mediocampo, donde coincidieron Paredes, Tomás Aranda y Milton Delgado.

La presencia del campeón del mundo permitió darle experiencia a una zona en la que Arruabarrena viene apostando por futbolistas jóvenes.

En ese contexto, Delgado se consolidó como una de las piezas importantes del equipo y compartió protagonismo con Paredes, quien después del partido volvió a respaldar públicamente al juvenil.

Con la victoria frente a Estudiantes, Boca consiguió tres puntos importantes en el Torneo Clausura y dejó una señal positiva de cara a los próximos compromisos.