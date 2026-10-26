Boca consiguió un triunfo agónico ante Independiente y volvió a quedar en lo más alto de la tabla anual, pero Rodolfo Arruabarrena eligió bajar la euforia. Después del 1 a 0 en Avellaneda, el entrenador destacó el esfuerzo de sus jugadores y dejó en claro que el equipo todavía tiene objetivos importantes por delante.

«Agradecer como hincha, pero no ganamos nada. Hay que seguir insistiendo, mejorando y falta la última parte del año», sostuvo el técnico en conferencia de prensa, luego de un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.

El gol de Facundo «Jagger» Herrera, sobre el cierre del partido, le permitió al Xeneize sumar tres puntos clave y alcanzar los 57 puntos en la tabla anual. El resultado también aseguró su clasificación a los playoffs del campeonato.

El elogio al plantel y el valor del triunfo

Arruabarrena destacó la actitud del equipo en medio de una seguidilla exigente de partidos y valoró el compromiso de los futbolistas.

«Sería un desagradecido si me quejo de las ganas y el orden que han tenido. La profesionalidad que muestran es muy buena», expresó.

El entrenador también explicó que, pese al desgaste acumulado, considera que el principal problema del equipo en algunos tramos pasa por las decisiones en ataque y no tanto por lo físico.

«Hicimos un buen partido, nos faltó estar más precisos en los últimos 25 metros», analizó sobre el desarrollo del encuentro frente al Rojo.

Además, tuvo palabras de reconocimiento para Herrera, autor del único gol de la noche. El DT valoró su juego aéreo y su crecimiento, aunque le pidió mantener la calma y aprovechar las oportunidades que tenga.

Boca ya piensa en el Superclásico ante River

Con la victoria consumada, el próximo objetivo de Boca será el Superclásico frente a River, que se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera.

Arruabarrena remarcó que el equipo necesita mejorar antes de ese compromiso y apuntó a darle una alegría a los hinchas en su estadio.

«Me tengo que ocupar en mejorar para el Superclásico y poder darle una alegría al hincha en nuestra casa y seguir arriba en la Anual», afirmó.

El duelo ante River será clave para sostener el impulso en la recta final de la temporada. Mientras Boca pelea en la tabla acumulada y busca avanzar en el Clausura, el mensaje del entrenador fue claro: el triunfo ante Independiente ya quedó atrás y el equipo debe concentrarse en lo que viene.