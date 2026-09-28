Boca consiguió ante Racing una remontada que trascendió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. El Xeneize perdía 2-0 cuando comenzó el tramo final del partido, pero en apenas 20 minutos dio vuelta el resultado y terminó ganando 3-2 con tres goles de cabeza de Enner Valencia.

La particularidad es que, según un relevamiento estadístico citado por el periodista Gastón Trucco, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se convirtió en el primero del siglo XXI en remontar una desventaja de dos goles durante los últimos 20 minutos de una eliminatoria mano a mano disputada desde los cuartos de final en adelante. El registro contempla las 10 principales ligas del mundo: España, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, Argentina, Brasil y Colombia.

El partido que entró en los registros

Racing parecía tener controlado el encuentro en el Gigante de Arroyito. Gastón Lodico abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo con un gol olímpico y Adrián “Maravilla” Martínez amplió la diferencia apenas comenzado el complemento.

Boca necesitaba una reacción inmediata y encontró en Valencia la respuesta. El delantero ecuatoriano, que había ingresado desde el banco, marcó el descuento a los 72 minutos con un cabezazo.

Ocho minutos después volvió a aparecer. Otro centro terminó en la cabeza del atacante, que estableció el 2-2 y dejó al Xeneize a un paso de completar una remontada que parecía improbable.

El desenlace llegó en la última jugada. Valencia volvió a ganar en el juego aéreo y marcó el 3-2 para completar un hat-trick de cabeza en apenas 23 minutos y sellar la clasificación de Boca.

Un dato que también supera a otras remontadas

El registro adquiere mayor dimensión porque no se trata simplemente de haber dado vuelta un partido. La estadística contempla una situación específica: comenzar los últimos 20 minutos perdiendo 0-2 y terminar ganando una eliminatoria de cuartos de final o una instancia superior.

De acuerdo con el relevamiento citado por MDZ, ningún otro equipo de las 10 ligas consideradas había conseguido esa remontada durante el siglo XXI.

El antecedente más cercano mencionado fue el triunfo del Heerenveen sobre Feyenoord por 4-3 en los cuartos de final de la Copa de Países Bajos de 2021. Sin embargo, en aquel encuentro el equipo ganador comenzó el tramo final perdiendo 1-3, por lo que no coincide exactamente con la situación protagonizada por Boca ante Racing.

Valencia, el protagonista de una noche histórica

Además del registro colectivo, el partido dejó una actuación individual difícil de repetir. Valencia convirtió tres goles en 23 minutos, todos de cabeza, después de ingresar a los 56 minutos.

El ecuatoriano fue determinante para que Boca pasara de estar dos goles abajo a meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. El entrenador Rodolfo Arruabarrena destacó después del encuentro la efectividad del delantero y su capacidad en el juego aéreo.