Boca ya está en Brasil para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. Con Juan Román Riquelme encabezando la delegación, el plantel llegó este lunes para disputar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo.

El equipo realizó su última práctica durante la mañana en Buenos Aires y posteriormente emprendió viaje hacia Brasil. Por la tarde-noche, los jugadores arribaron al hotel donde permanecerán concentrados hasta el encuentro en el Morumbí.

Riquelme acompañó al plantel en un compromiso decisivo para las aspiraciones internacionales del Xeneize. Además, se espera la presencia de alrededor de 2.000 hinchas de Boca en el estadio brasileño.

El conjunto argentino llega con ventaja luego del triunfo 1-0 conseguido en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel. De esta manera, un empate en Brasil será suficiente para avanzar a las semifinales.

Boca intentará además cortar una racha negativa fuera de casa: acumula diez partidos sin conseguir victorias como visitante frente a equipos brasileños en competencias organizadas por Conmebol.

Los regresos que tendrá Boca

Rodolfo Arruabarrena tendrá varias novedades importantes en la lista de convocados. Una de ellas es el regreso del arquero Álvaro Montero, quien había viajado a Colombia por el fallecimiento de su abuela y volvió a entrenarse después del partido ante Central Córdoba.

También reaparece Malcom Braida, quien no era convocado desde la revancha de los octavos de final de la Sudamericana ante Recoleta, en Paraguay.

Otro regreso importante es el de Milton Delgado. El mediocampista había sufrido una distensión muscular antes del encuentro frente a Vélez por Copa Argentina y su última presentación había sido ante Lanús.

Si llega en óptimas condiciones, Delgado compartiría el mediocampo con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

La posible formación de Boca sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Con la mínima ventaja conseguida en Buenos Aires, Boca buscará sostener el resultado en un Morumbí que promete un clima exigente y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.