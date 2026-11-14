La llegada de Boca Juniors a Mendoza desató una verdadera fiesta entre los hinchas. Este viernes 13 de noviembre, una multitud de simpatizantes se reunió en las inmediaciones del hotel Hilton, en Guaymallén, para darle una calurosa bienvenida al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena, en la previa de la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

A pesar de que el equipo había visitado la provincia hace apenas dos meses, cuando empató 2 a 2 ante Gimnasia en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el entusiasmo de los fanáticos volvió a quedar demostrado. Banderas, cánticos y celulares en alto marcaron el recibimiento al conjunto xeneize.

El calor tampoco frenó a los simpatizantes. Con temperaturas que rondaron los 35 grados durante la tarde, los hinchas se acercaron hasta el hotel para esperar la llegada del micro y poder ver de cerca a sus ídolos.

Uno de los futbolistas más ovacionados fue Leandro Paredes. El capitán recibió una demostración especial de cariño por parte de los presentes, que también reconocieron al entrenador y a otros referentes del equipo, como Miguel Merentiel y Santiago Ascacibar.

La bienvenida incluyó además a varios juveniles surgidos de Boca Predio que comenzaron a ganarse un lugar en el plantel profesional. Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Milton Delgado, Leonel Flores y Tomás Aranda fueron algunos de los jugadores que recibieron el reconocimiento de los hinchas.

Antes de ingresar al hotel para concentrarse, los futbolistas se acercaron al vallado ubicado sobre la avenida Acceso Este. Allí se tomaron fotografías, firmaron autógrafos y saludaron a los simpatizantes que esperaban desde hacía varias horas.

La semifinal ante Banfield

El recibimiento se produjo en la antesala de un partido clave para Boca. Este sábado 14 de noviembre, desde las 19, el equipo enfrentará a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por un lugar en la final de la Copa Argentina.

El conjunto de Arruabarrena buscará avanzar a una nueva definición, mientras que el Taladro intentará dar el golpe y conseguir una clasificación histórica para la institución.

El encuentro tendrá como escenario a la provincia vecina, que volverá a recibir un partido decisivo del fútbol argentino y una importante convocatoria de hinchas de ambos equipos.