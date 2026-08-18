Boca ya está en Paraguay para disputar este martes la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta. El plantel arribó a Asunción y se instaló en el hotel donde aguardará el encuentro, con Juan Román Riquelme como parte de la delegación.

El presidente del club acompañó al equipo durante el viaje y se mostró junto a los futbolistas a su llegada. La presencia de Riquelme se da en una semana importante para Boca, que buscará avanzar en el torneo internacional después de haber conseguido una ventaja de dos goles en el partido de ida.

El Xeneize se impuso 3-1 ante Recoleta en el encuentro disputado en Buenos Aires. Con ese resultado, llegará a Paraguay con la posibilidad de avanzar a los cuartos de final incluso con una derrota por un gol de diferencia.

Tres bajas importantes

El entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá realizar modificaciones para la revancha debido a las lesiones de Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes quedaron descartados para el encuentro.

Ante las bajas, el técnico sumó algunas novedades a la convocatoria. Entre ellas aparece el delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien fue incluido por primera vez desde su llegada al club. También fue convocado Facundo Herrera, de buen rendimiento en Reserva y alternativa para la defensa.

Además, regresaron a la lista Milton Giménez y Williams Alarcón, mientras el cuerpo técnico analiza la formación que utilizará en Asunción.

Un partido decisivo para Boca

El encuentro será este martes 18 de agosto desde las 19, hora de Paraguay, y tendrá como escenario el estadio de Recoleta. Boca buscará aprovechar la ventaja conseguida en la ida y avanzar a los cuartos de final.

El equipo llega además después de empatar 1-1 ante Platense por el Torneo Clausura, resultado que dejó preocupación por las lesiones de varios jugadores.

Para Recoleta, la serie todavía está abierta. Su entrenador, Jorge González, aseguró que los dos goles de diferencia pueden remontarse en Asunción y destacó que su equipo tuvo situaciones para conseguir un resultado diferente en el primer partido.

Con Riquelme nuevamente junto al plantel, Boca ya está en Paraguay y espera por una noche determinante para su futuro en la Copa Sudamericana.