Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo en la Bombonera por el cruce de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se llevó una valiosa ventaja de cara a la revancha del próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Morumbí de Brasil.

El único gol del encuentro lo marcó Miguel Merentiel con una linda acción individual a los 51 minutos de un trámite que tuvo a Álvaro Montero como una de las figuras porque el arquero del Xeneize tuvo dos excepcionales atajadas para impedir los tantos de Luciano y Domingos Duarte, una en cada tiempo.

Justamente, Duarte estuvo muy cerca de irse expulsado en el Tricolor porque el árbitro chileno Piero Maza le mostró la tarjeta roja por una falta sobre Leandro Paredes, pero cambió su decisión a instancias del VAR. Más allá de esto, el conjunto de Dorival Júnior sumó un dolor de cabeza con vistas a la vuelta porque Jonathan Calleri llegó a la tercera amarilla en la Sudamericana y quedará suspendido para el cruce de la siguiente semana.

Desarrollo del primer tiempo

Durante los primeros 45 minutos, el equipo paulista conducido por Dorival Júnior llevó la iniciativa del juego y rozó la apertura del marcador a los 16 minutos a través de un cabezazo a corta distancia de Luciano, desviado al tiro de esquina por el arquero local Álvaro Montero.

A su vez, el delantero con pasado xeneize Jonathan Calleri dispuso de otra opción clara tras un centro atrás que no logró definir con precisión. Por su parte, Boca intentó recostarse sobre el sector izquierdo sin lograr peso ofensivo en el mano a mano y finalizó la etapa inicial sin remates directos al arco custodiado por Rafael.

El elenco local solo ofreció algunos chispazos de peligro mediante aproximaciones de media distancia de Leandro Paredes y Lautaro Blanco, que se fueron desviadas. El compromiso de vuelta de la serie se disputará la próxima semana en el estadio Morumbí de San Pablo, donde se definirá cuál de los dos equipos obtendrá el pase a las semifinales del torneo continental.

Desarrollo del segundo tiempo

El equipo de la Ribera logró destrabar el encuentro parejo en la etapa complementaria y obtuvo una ventaja clave de cara al choque de vuelta que se disputará la próxima semana en el estadio Morumbí.

El único gol del encuentro llegó a los 6 minutos del segundo tiempo (51' ST) a través de Miguel Merentiel. La jugada inició con una combinación entre Alan Velasco y Lautaro Blanco, cuyo centro rasante permitió un intento inicial de taco por parte del delantero uruguayo; tras una respuesta a medias del arquero Rafael, la «Bestia» capturó el rebote para firmar el 1-0 definitivo. Minutos más tarde, la figura del arquero xeneize Álvaro Montero volvió a sostener el resultado al controlar en dos tiempos un peligroso remate cruzado de Domingos Duarte.

El tramo final del partido estuvo marcado por la intervención del VAR a los 76 minutos, que corrigió la expulsión inicial del defensor brasileño Domingos Duarte tras una supuesta falta sobre Leandro Paredes. Boca administró la ventaja mediante los ingresos de Sebastián Villa y Enner Valencia en lugar de Merentiel y Velasco, e incluso rozó el segundo tanto con un disparo del propio Velasco que pasó a centímetros del poste. Con este resultado, el conjunto argentino viajará a territorio paulista con la ventaja en la serie para definir el pasaje a las semifinales.

Lo que viene

Ahora, Boca Juniors volverá a jugar este viernes desde las 21:30 contra Central Córdoba como local por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que San Pablo se medirá el sábado a partir de las 18:30 al Palmeiras en condición de visitante por la jornada 27 del Brasileirao.

El vencedor de esta llave se cruzará en semifinales con Independiente Santa Fe o Vasco da Gama, que igualaron sin goles en el primer duelo de la serie disputado en Colombia.