La pasión por Boca Juniors cruzó las fronteras y se hizo sentir en Brasil. Este lunes 19 de octubre, miles de hinchas xeneizes protagonizaron un multitudinario banderazo en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, en la previa de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama. Con banderas, camisetas y cánticos, los simpatizantes mostraron su apoyo al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera.

La tradicional playa brasileña se transformó en una verdadera fiesta azul y oro. Los fanáticos se concentraron para alentar al plantel argentino antes del decisivo encuentro que se disputará este martes 20 de octubre en el estadio Maracaná. Se espera que alrededor de 4.000 simpatizantes de Boca estén presentes en las tribunas para acompañar al equipo en su búsqueda de un lugar en la final.

El optimismo predominó entre los hinchas, que mantienen intacta la ilusión de conseguir la clasificación. "Tenemos fe y un equipazo. Ojalá Paredes juegue un ratito y lo damos vuelta", expresó uno de los simpatizantes.

El banderazo estuvo acompañado por un importante operativo policial para garantizar la seguridad de los presentes. Además, en la zona se observaron algunos simpatizantes de Estudiantes de La Plata, que también viajaron a Brasil para acompañar a su equipo en un compromiso internacional.

Boca quiere dar vuelta la serie y volver a festejar en el Maracaná

Más allá del colorido recibimiento, Boca tendrá un desafío importante dentro del campo de juego. El conjunto argentino necesita ganar por al menos un gol de diferencia para igualar la serie y forzar los penales, mientras que una victoria por dos tantos o más le permitirá avanzar directamente a la final.

El encuentro también representa una oportunidad para terminar con una racha de 11 partidos consecutivos sin victorias en territorio brasileño. El último triunfo del Xeneize en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020, cuando venció 1-0 a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

El regreso al Maracaná también despertó recuerdos entre los fanáticos, especialmente por la final de la Copa Libertadores 2023, cuando Boca cayó ante Fluminense.

Las dudas de Arruabarrena para enfrentar a Vasco da Gama

Mientras los hinchas viven la previa con entusiasmo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena termina de definir la formación titular. Una de las principales incógnitas es Leandro Paredes, quien se recupera de un desgarro sufrido hace diez días ante Instituto.

Aunque el mediocampista fue convocado y evolucionó favorablemente, todavía no está confirmada su presencia desde el inicio. Si no llega en condiciones, Rodrigo Battaglia aparece como su posible reemplazante.

La otra duda está en el ataque, donde Sebastián Villa y Alan Velasco compiten por un lugar junto a Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Boca afrontará este martes un encuentro decisivo, con la obligación de remontar la serie y el respaldo de miles de hinchas que ya comenzaron a hacer sentir su aliento en las calles y playas de Río de Janeiro.