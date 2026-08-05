Boca no encuentra el gol e iguala con Estudiantes en el Ducó

Boca iguala de manera transitoria frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca conseguir su primera victoria en el certamen, luego de un inicio con dudas que lo obliga a sumar de a tres.

Durante los primeros minutos, el Xeneize intentó asumir el protagonismo con la posesión de la pelota y adelantó sus líneas, aunque le costó generar situaciones claras de peligro frente a un rival que se mostró ordenado y apostó a recuperar el balón para salir rápido de contraataque.

Estudiantes, por su parte, se plantó con firmeza en la mitad de la cancha y complicó a Boca cada vez que logró encontrar espacios. El conjunto platense buscó aprovechar la velocidad de sus atacantes y tuvo aproximaciones que mantuvieron en alerta a la defensa azul y oro.

El encuentro se disputa en el estadio de Huracán debido a que La Bombonera permanece en obras de renovación, especialmente en el sistema de drenaje del campo de juego, motivo por el cual Boca trasladó su localía para este compromiso.

Con el empate parcial, el Xeneize sigue sin poder despegar en el Torneo Clausura y necesita un triunfo para cortar la racha sin victorias y empezar a escalar posiciones en la tabla. Mientras tanto, Estudiantes intenta sostener el resultado y llevarse un punto valioso de Parque Patricios, en un partido parejo y de escasas diferencias.