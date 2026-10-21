Boca Juniors ya tiene la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana 2026, que disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El equipo argentino llega a la definición después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y asegurar su lugar en la pelea por el título.

El escenario colombiano guarda antecedentes favorables para el Xeneize, que visitó tres veces ese estadio y nunca perdió, siempre frente a Junior por la Copa Libertadores. El registro incluye una victoria y dos empates, una estadística que alimenta la ilusión de los hinchas de cara a una nueva final internacional.

La victoria de Boca en Barranquilla en 2001

La primera visita se produjo el 10 de mayo de 2001, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando Boca se impuso por 3-2 ante Junior. En aquel encuentro, Marcelo Delgado convirtió dos goles y Juan Román Riquelme también aportó una conquista para el equipo dirigido por Carlos Bianchi.

Boca terminó consagrándose campeón de aquella edición del certamen continental, por lo que el triunfo en Colombia quedó asociado a una de sus campañas internacionales más recordadas. El antecedente representa una referencia positiva para el club, aunque la final de este año será un desafío diferente.

Los empates de 2005 y 2018

En 2005, Boca volvió al Metropolitano para disputar otra vez la ida de los octavos de final de la Libertadores y empató 3-3 frente a Junior. Los goles del conjunto argentino fueron marcados por Rolando Schiavi, Rodrigo Palacio y Marcelo Delgado, mientras que en la revancha disputada en La Bombonera el Xeneize ganó 4-0 y avanzó de ronda.

La última visita se produjo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, cuando ambos equipos igualaron 1-1. Luis Ruiz marcó para el conjunto colombiano y Boca llegó al empate con un gol en contra, mientras que Agustín Rossi tuvo una intervención clave al detener un penal durante el partido.

Una final con rival por confirmar

La definición de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla y Boca espera por su rival, que saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño llega con ventaja después de ganar 3-0 el encuentro de ida.

El historial sin derrotas en el Metropolitano constituye un antecedente alentador, pero no garantiza lo que sucederá en la final. Boca buscará transformar esos recuerdos favorables en una nueva consagración continental.