Boca realizó una oferta de cuatro millones de dólares a Talleres por el 80% del pase de Matías Galarza y trabaja a contrarreloj para incorporarlo. El Xeneize tiene poco más de un día para concretar la operación, ya que el lunes vence su cupo para sumar refuerzos.

La posibilidad de sumar al mediocampista apareció luego de la venta de Kevin Zenón, una salida que fue considerada como un problema por el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena. Por ese motivo, Boca busca incorporar otra alternativa para el mediocampo.

Un interés que viene de antes

El interés de Boca por Galarza no es nuevo. En 2024, antes de que Talleres comprara al futbolista de Genk, desde el club de la Ribera habían ofertado tres millones de dólares por la mitad de sus derechos.

Aquella propuesta fue considerada insuficiente por el club belga. Ahora, Boca volvió a avanzar por el jugador y puso sobre la mesa una oferta por el 80% de su pase.

El cupo que tiene Boca

La salida de Zenón significó para Boca un ingreso de 4,8 millones de dólares y dejó al entrenador sin una pieza que habitualmente ingresaba desde el banco. Galarza aparece como una alternativa que gusta para un mediocampo que ya cuenta con Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

Además, la lesión de Tomás Aranda le permitió al Xeneize disponer de un cupo para reforzarse. Ese cupo vence este lunes y solamente puede utilizarse para sumar futbolistas que se desempeñen en el fútbol argentino o que estén libres desde antes del 2 de septiembre de 2026.

Galarza, una pieza importante

Galarza es una pieza importante para Talleres pese al momento que atraviesa el equipo, que se encuentra último en la Zona A. El mediocampista disputó los 27 partidos que jugó su equipo durante el año.

Sin embargo, fue expulsado frente a San Lorenzo en la fecha pasada y por ese motivo no fue convocado para el encuentro ante Unión. Boca, mientras tanto, busca cerrar la operación antes de que finalice el período disponible.