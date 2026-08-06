Boca Juniors hizo oficial este jueves la incorporación del delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien se convirtió en el nuevo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena para afrontar la segunda parte de la temporada.

El atacante de 36 años llegará este viernes a la Argentina para someterse a la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, firmará su vínculo con el club de la Ribera. De esta manera, se transformará en una nueva alternativa ofensiva para un plantel que necesitaba reforzar esa posición.

La incorporación de Valencia responde, en gran parte, a la situación física de Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una hernia de disco y todavía no tiene una fecha definida para volver a las canchas. Ante ese panorama, la dirigencia aceleró las negociaciones para sumar experiencia y jerarquía al ataque.

El goleador histórico de la selección de Ecuador llega tras su paso por Pachuca de México y después de haber disputado el Mundial 2026 con su país. A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de Emelec, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahce e Internacional de Porto Alegre, consolidándose como uno de los delanteros más destacados del fútbol sudamericano en la última década.

En Boca competirá por un lugar con Miguel Merentiel, Milton Giménez y el propio Bareiro cuando esté recuperado. La expectativa es que, una vez superados los estudios médicos y la firma del contrato, pueda sumarse rápidamente a los entrenamientos y quedar a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos del Xeneize.