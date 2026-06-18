Boca comenzó a moverse con fuerza en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece como prioridad para reforzar el plantel de Rodolfo Arruabarrena es el de Sebastián Villa. Según trascendió, el club de la Ribera realizó una oferta cercana a los 4 millones de dólares para recuperar al delantero colombiano, aunque Independiente Rivadavia no está dispuesto a venderlo por ese monto.

La dirigencia mendocina considera que el valor del futbolista es superior y pretende mejorar las condiciones económicas antes de dar luz verde a una transferencia. Por ese motivo, las negociaciones continúan abiertas y todavía no existe un acuerdo entre las partes.

La posibilidad de un regreso genera expectativa en el mundo Boca, ya que Villa tuvo un extenso paso por el club entre 2018 y 2023, período en el que disputó más de 170 partidos oficiales y conquistó varios títulos locales antes de su salida.

El interés del Xeneize surge en medio de una profunda reestructuración deportiva impulsada por la llegada de Arruabarrena y por los cambios que se proyectan en el plantel profesional. La inminente salida de referentes y la búsqueda de variantes ofensivas aceleraron la búsqueda de refuerzos con experiencia y conocimiento del club.

Villa, actualmente figura de Independiente Rivadavia, es considerado una pieza clave para el equipo mendocino, motivo por el cual la institución no tiene urgencias de venta y buscará obtener el mayor rédito económico posible en caso de concretarse la operación.

Mientras las conversaciones avanzan, Boca mantiene al colombiano como una de sus prioridades para reforzar el ataque de cara a la segunda parte de la temporada, aunque la negociación promete ser una de las más complejas del actual mercado de pases.