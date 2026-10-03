Boca recibió una mala noticia en un momento decisivo de la temporada. El mediocampista Tomás Belmonte fue operado este viernes 2 de octubre tras sufrir una rotura de meniscos en la rodilla derecha. Si bien la intervención resultó exitosa, su recuperación podría extenderse hasta 2027, por lo que Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar los próximos compromisos sin una de sus principales alternativas en el mediocampo.

La lesión se produjo durante un entrenamiento, cuando el futbolista chocó su rodilla contra la de un compañero en una acción de juego. Aunque intentó continuar con la práctica, el dolor le impidió seguir y el cuerpo médico decidió realizarle estudios, que confirmaron la gravedad de la lesión.

Belmonte fue somentido a una intervención quirúrgica.

Tras conocerse el diagnóstico, el jugador fue sometido a una intervención quirúrgica mediante una artroscopia. Ahora comenzará el proceso de rehabilitación, cuya evolución determinará cuándo podrá regresar a las canchas.

En principio, se estima que Belmonte no volverá a jugar durante lo que resta de 2026. Sin embargo, desde el club mantienen la expectativa de que pueda acortar los plazos si responde favorablemente al tratamiento y cumple con los objetivos establecidos por los profesionales médicos.

La ausencia representa un inconveniente para Arruabarrena, ya que el exjugador de Lanús se había convertido en una alternativa habitual para la rotación del equipo. Su baja llega en medio de un calendario exigente, que incluye compromisos por el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Las alternativas de Boca para reemplazar a Belmonte

Ante esta situación, el entrenador deberá reorganizar las opciones disponibles en la mitad de la cancha. Actualmente, el mediocampo titular está integrado por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leandro Paredes, aunque la acumulación de partidos obliga a contar con variantes.

Williams Alarcón aparece como una de las principales alternativas por su condición física, mientras que Camilo Rey Domenech y Rodrigo Battaglia avanzan en su puesta a punto después de superar sus respectivas lesiones.

En el caso de Battaglia, el futbolista recibió el alta médica, pero todavía necesita recuperar ritmo de competencia, ya que no disputó partidos oficiales durante este año.

Un calendario exigente para Boca

La lesión de Belmonte se produce en la antesala de un octubre cargado de compromisos. El Xeneize tiene previsto disputar seis encuentros en apenas 23 días, entre los que se destaca la serie frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Además, el equipo deberá enfrentar a Unión, Instituto, Talleres e Independiente por el Torneo Clausura. A estos partidos podría sumarse la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, que todavía no tiene fecha confirmada.

Otro de los compromisos importantes será el Superclásico frente a River, programado para el 1 de noviembre en La Bombonera.

En este escenario, el cuerpo técnico deberá administrar las cargas físicas de los futbolistas y encontrar alternativas para afrontar la recta final de la temporada, mientras Belmonte comienza su recuperación con la expectativa de regresar lo antes posible.