Boca recibió una noticia que altera los planes de Rodolfo Arruabarrena para el cruce de Copa Argentina frente a Racing. Álvaro Montero fue convocado por la Selección de Colombia y no estará disponible para el encuentro programado para el domingo 27 de septiembre.

El arquero podrá disputar previamente el clásico frente a San Lorenzo, pero después deberá incorporarse al seleccionado colombiano, que viajará a Estados Unidos para afrontar una serie de amistosos. El primero será ante México el sábado 26 de septiembre, apenas un día antes del encuentro previsto entre Boca y Racing.

Álvaro Montero fue convocado por Colombia y será baja en Boca.

Montero forma parte habitualmente de las convocatorias de Néstor Lorenzo. Para esta ventana internacional, Colombia también contará entre sus arqueros con Kevin Mier y Aldair Quintana, mientras que Camilo Vargas quedó afuera de la nómina.

La ausencia representa una baja importante para Arruabarrena, ya que el colombiano se consolidó como titular en el arco xeneize. Ante este panorama, Leandro Brey aparece como el principal candidato para ocupar su lugar.

Brey ya reemplazó a Montero esta temporada en el triunfo 3-1 ante Central Córdoba, cuando el colombiano debió viajar a su país por el fallecimiento de su abuela. Además, el joven arquero conoce la Copa Argentina: acumula siete encuentros en la competencia y tuvo actuaciones destacadas en definiciones por penales.

Una buena noticia para Boca es que Miguel Merentiel sí podrá estar disponible. El delantero había sido incluido en una lista preliminar de Uruguay, pero finalmente no fue convocado para los próximos amistosos del seleccionado charrúa.

El partido todavía espera el fallo por Vélez

El cruce entre Racing y Boca está programado para el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, permanece pendiente la resolución de AFA por el reclamo presentado por Vélez después de que Boca incluyera seis extranjeros en la planilla del partido entre ambos equipos.

El Comité Ejecutivo deberá expedirse sobre el caso el próximo 22 de septiembre. Si el reclamo de Vélez prospera, el Fortín podría ocupar el lugar de Boca frente a Racing; si es rechazado, se mantendrá el enfrentamiento actualmente programado.