Boca Juniors tendrá una baja importante para enfrentar a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Milton Delgado no estará entre los convocados para el encuentro de este domingo debido a un golpe que sufrió en una de sus rodillas durante el partido ante Independiente Rivadavia.

La decisión del entrenador Rodolfo Arruabarrena apunta a preservar al mediocampista para que pueda llegar en condiciones a la final de la Copa Argentina frente a Platense. Aunque los estudios médicos descartaron una lesión, el cuerpo técnico prefirió no asumir riesgos en esta etapa decisiva de la temporada.

El golpe que encendió las alarmas

La preocupación por Delgado comenzó durante el primer tiempo del triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia, cuando el futbolista debió pedir el cambio a los 35 minutos. El juvenil de 21 años había recibido un fuerte golpe en la rodilla derecha y no pudo continuar en el campo de juego.

Luego de los estudios correspondientes, se confirmó que no presentaba una lesión de gravedad. Sin embargo, el entrenador decidió dejarlo afuera del compromiso ante Gimnasia para facilitar su recuperación y evitar una complicación antes de la final.

Ascacíbar será el reemplazante

La ausencia de Delgado permitirá el regreso de Santiago Ascacíbar a la formación titular. El mediocampista ocupará su lugar en el equipo y acompañará a Leandro Paredes y Tomás Belmonte en la mitad de la cancha.

Belmonte había ocupado el lugar del juvenil durante el encuentro anterior y continuará entre los titulares. De esta manera, Arruabarrena mantendrá prácticamente la misma estructura que le permitió avanzar a los cuartos de final del campeonato.

Boca piensa en dos objetivos

La decisión de preservar a Delgado también está relacionada con el calendario que tendrá el Xeneize durante los próximos días. Después del partido ante Gimnasia, Boca deberá afrontar la final de la Copa Argentina frente a Platense el miércoles 2 de diciembre en Santiago del Estero.

El cuerpo técnico considera importante contar con el mediocampista en plenitud para ese compromiso, aunque la decisión no significa que el Clausura haya perdido prioridad. Boca buscará avanzar a las semifinales y mantener sus posibilidades de conquistar otro título en una temporada que ya tuvo la consagración en la Copa Sudamericana.