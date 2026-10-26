El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, analiza convocar a dos futbolistas de Boca para la próxima fecha FIFA de noviembre. Se trata del delantero Leonel Flores y el mediocampista Milton Delgado, quienes podrían quedar afuera de un partido clave para el Xeneize: la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

El encuentro está previsto para el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La fecha coincide con la ventana internacional en la que el seleccionado argentino disputará dos amistosos, por lo que una eventual citación de ambos jugadores obligaría al entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, a reorganizar el equipo.

La información señaló que los dos futbolistas están en el radar del cuerpo técnico de la Albiceleste. Por el momento, las convocatorias no están confirmadas.

Leonel Flores podría volver a vestir la camiseta argentina

El extremo de Boca ya tuvo sus primeros minutos con la Selección mayor durante la última ventana internacional. Debutó frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y luego sumó participación en los compromisos ante Burkina Faso y Benín, disputados en el Monumental.

Su velocidad, capacidad para cambiar el ritmo y desequilibrio por el costado derecho lo mantienen entre las alternativas que evalúa Scaloni para los próximos encuentros.

Si vuelve a integrar la lista definitiva, Flores podría perderse la semifinal de la Copa Argentina, una instancia determinante para las aspiraciones del conjunto de La Ribera.

Milton Delgado podría tener su primera citación a la Mayor

La situación de Milton Delgado es diferente. El mediocampista todavía no debutó en la Selección mayor, pero sus actuaciones en Boca y sus antecedentes en los seleccionados juveniles lo ubicaron entre los jugadores observados por Scaloni.

Delgado se consolidó en el mediocampo xeneize por su despliegue, recuperación y capacidad para colaborar en la distribución de la pelota. Además, fue subcampeón del Mundial Sub 20 y recibió el Balón de Bronce de ese torneo.

Una convocatoria para los amistosos de noviembre significaría su primera experiencia con el seleccionado mayor y, al mismo tiempo, una baja potencial para Boca en la Copa Argentina.

Boca podría tener hasta cuatro bajas por la fecha FIFA

Las posibles citaciones de Flores y Delgado no son las únicas que mantienen en alerta al cuerpo técnico xeneize. El arquero Álvaro Montero fue reservado por la selección de Colombia, mientras que el delantero Miguel Merentiel figura en la prelista de Uruguay.

Si los cuatro futbolistas son incluidos en las convocatorias definitivas, Boca podría afrontar la semifinal ante Banfield con varias ausencias por compromisos internacionales.

La definición dependerá de las listas oficiales de cada seleccionado. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá contemplar distintos escenarios para preparar el cruce del 14 de noviembre, en el que estará en juego el pase a la final de la Copa Argentina.