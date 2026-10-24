Boca Juniors recibió una noticia que encendió las alarmas en plena recta final de la temporada. Miguel Merentiel fue incluido en la prelista de convocados de la Selección de Uruguay para la fecha FIFA de noviembre y, en caso de ser citado definitivamente, podría perderse la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, uno de los compromisos más importantes del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El entrenador uruguayo Diego Forlán dio a conocer la nómina preliminar de futbolistas reservados para los próximos amistosos internacionales, entre los que aparece el delantero xeneize. Aunque todavía no se confirmó la convocatoria definitiva, su presencia en la lista genera preocupación en el cuerpo técnico de Boca por la coincidencia de fechas.

La próxima ventana internacional se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. Durante ese período, Uruguay enfrentará a la Selección Argentina el viernes 13, en Buenos Aires, mientras que todavía negocia un segundo amistoso, con República Dominicana como posible rival.

El problema para Boca es que la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield está programada para el sábado 14 de noviembre, a las 19, en Córdoba. Si Merentiel queda entre los elegidos por Forlán, no estaría disponible para disputar el encuentro que definirá uno de los finalistas del certamen.

Boca podría perder a otros dos jugadores

La preocupación del conjunto azul y oro no se limita únicamente a Merentiel. En el club también siguen de cerca las posibles convocatorias de otros futbolistas extranjeros que integran el plantel.

Álvaro Montero podría ser citado por la Selección de Colombia, mientras que Carlos Palacios aparece como una alternativa para representar a Chile durante la misma fecha FIFA. En caso de concretarse esos llamados, Arruabarrena tendría que afrontar una instancia decisiva con varias ausencias.

Por otra parte, Leandro Lozano, otro de los uruguayos del plantel, no fue incluido en la prelista de Forlán, por lo que su presencia no estaría comprometida por una convocatoria de su seleccionado.

De todos modos, la situación de Merentiel todavía no está definida. El delantero ya había sido reservado anteriormente por Uruguay, pero finalmente no integró la nómina definitiva. Por eso, Boca deberá esperar la decisión del entrenador antes de confirmar su posible ausencia.

El calendario decisivo que tendrá Boca

El conjunto de Arruabarrena afrontará semanas determinantes tanto en el ámbito local como internacional. Además de disputar el tramo final del Torneo Clausura, tiene por delante la semifinal de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana.

En el campeonato argentino, Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre, a las 17. Posteriormente recibirá a River en una nueva edición del Superclásico, el domingo 1 de noviembre, a las 15, y cerrará la fase regular ante Defensa y Justicia el 8 de noviembre.

La semifinal frente a Banfield llegará seis días después de ese último compromiso. En tanto, el sábado 21 de noviembre, Boca disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

En principio, Merentiel podría regresar a tiempo para esa definición internacional, ya que la fecha FIFA finalizará el 17 de noviembre. Sin embargo, su posible participación con Uruguay obligaría al cuerpo técnico a evaluar su estado físico y el desgaste acumulado.

Mientras espera la lista definitiva de Forlán, Boca buscará sostener su rendimiento y llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles a una etapa de la temporada en la que cada partido puede definir un título.