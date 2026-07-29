El problema que sacude a Boca y podría cambiar el escenario ante Estudiantes

La dirigencia de Boca mantiene abierta una posibilidad que hasta hace algunos días parecía impensada: mudar la localía para el encuentro frente a Estudiantes por la tercera fecha del Torneo Clausura. El motivo no tiene que ver con cuestiones organizativas ni de seguridad, sino con el delicado estado del césped de la Bombonera, que volvió a quedar en evidencia durante el último compromiso internacional del equipo.

El terreno de juego sufrió un importante desgaste en el duelo frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana. Con el correr de los minutos aparecieron pozos y sectores muy deteriorados que dificultaron la circulación de la pelota y despertaron la preocupación tanto del cuerpo técnico como de los dirigentes.

Ante este panorama, la conducción encabezada por Juan Román Riquelme evalúa todas las alternativas. La prioridad sigue siendo disputar el partido en la Bombonera, aunque reconocen que la decisión dependerá de la evolución del césped durante los próximos días.

Según trascendió desde el club, la idea es esperar la recuperación del campo antes de tomar una determinación definitiva, ya que no quieren volver a exponer a los futbolistas a una superficie en malas condiciones. Si el terreno no mejora, el encuentro frente al Pincha podría disputarse en otro estadio.

No sería la primera vez que Boca debe cambiar de escenario por este motivo. En febrero de 2024 ya había trasladado un partido al Nuevo Gasómetro debido a inconvenientes similares con el césped de la Bombonera, un antecedente que hoy vuelve a tomar fuerza mientras se analizan las opciones disponibles.

Mientras tanto, el plantel tiene la cabeza puesta en el viaje a Chile para enfrentar a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. Recién después de ese compromiso, y con una nueva evaluación del estado del terreno, el club resolverá si puede recibir a Estudiantes en su estadio o si deberá buscar una sede alternativa.