Boca ya tiene la mira puesta en uno de los partidos más importantes del semestre. Después de vencer 3-1 a Central Córdoba por el Torneo Clausura con mayoría de suplentes, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se prepara para visitar este martes a San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El Xeneize viajará a Brasil con una ventaja mínima luego del 1-0 conseguido en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel. Para defender ese resultado y buscar el pase a semifinales, el entrenador planea volver a utilizar prácticamente la misma base del equipo que disputó la ida.

La principal novedad estará en el mediocampo. Milton Delgado dejó atrás la distensión muscular que lo marginó de los últimos tres encuentros y volvió a quedar a disposición del cuerpo técnico. Si responde bien en las últimas prácticas, ingresará por Tomás Belmonte.

De esta manera, Delgado volvería a compartir la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, un tridente con el que Arruabarrena buscará darle mayor equilibrio, recuperación y orden al equipo en el Morumbí.

Otro regreso importante será el de Álvaro Montero. El arquero colombiano se había ausentado del triunfo ante Central Córdoba debido a un viaje de urgencia a su país tras el fallecimiento de su abuela. Ya regresó a Buenos Aires, trabajó junto al plantel y será titular ante San Pablo.

La posible formación de Boca

De no mediar imprevistos, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

El desafío será también terminar con una racha adversa en territorio brasileño. Boca no gana allí desde 2020 y tendrá la misión de sostener la ventaja conseguida en Buenos Aires para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.