Boca se prepara para recibir a Gimnasia este domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura y Rodolfo Arruabarrena tendría prácticamente definido el equipo. Pese al desgaste acumulado en las últimas semanas, el entrenador planea mantener la base que viene de superar a Independiente Rivadavia y realizar una sola modificación.

La variante estaría en el mediocampo, donde Santiago Ascacibar regresaría a la titularidad en lugar de Milton Delgado. El juvenil terminó con un golpe en la rodilla durante el encuentro ante Lanús y sería preservado por precaución.

Ascacibar volvería y Delgado descansaría

Ascacibar había descansado el último fin de semana después de llegar con lo justo a la final de la Copa Sudamericana. Su regreso no sería en lugar de Tomás Belmonte, sino por Delgado, quien no presenta una lesión de gravedad, pero sería cuidado para evitar riesgos.

De esta manera, Belmonte conservaría su lugar y compartiría el mediocampo con Ascacibar y Leandro Paredes. El cuerpo técnico evaluará la evolución física de los futbolistas durante los últimos entrenamientos antes de confirmar la formación.

La posible formación de Boca ante Gimnasia

La intención de Arruabarrena es sostener el equipo que consiguió avanzar en la competencia, sin perder de vista que el miércoles 2 de diciembre tendrá la final de la Copa Argentina ante Platense. Por eso, la decisión de preservar a Delgado también responde a la necesidad de administrar las cargas del plantel.

La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La confirmación llegará después de la última evaluación del cuerpo técnico.