Boca comenzó a definir el equipo que recibirá a Unión este viernes en la Bombonera por el Torneo Clausura. Rodolfo Arruabarrena todavía mantiene algunas dudas en la formación y esperará hasta último momento para evaluar el estado físico de varios futbolistas.

Uno de los principales interrogantes pasa por Leonel Flores. El delantero de 19 años fue desafectado de la Selección Argentina por Lionel Scaloni para que pueda estar disponible en Boca, pero recién este jueves volverá a entrenarse junto al plantel.

El cuerpo técnico evaluará cómo regresa físicamente y, si responde de buena manera, tiene posibilidades de meterse entre los titulares frente al Tatengue.

La situación de Sebastián Villa

La otra alternativa para ocupar uno de los lugares en ataque es Sebastián Villa. Sin embargo, el colombiano no pudo participar del entrenamiento de este miércoles debido a un cuadro febril.

Arruabarrena tiene previsto utilizar al menos a uno de los dos extremos desde el inicio. Mientras Flores viene siendo cuidado debido a la intensa actividad de los últimos meses, Villa busca sumar continuidad para recuperar su mejor nivel.

El colombiano tuvo una participación importante en el último compromiso de Boca, ya que ingresó desde el banco en la remontada frente a Racing por la Copa Argentina.

La duda de Arruabarrena en la defensa

El entrenador también analiza realizar una modificación en la última línea. Facundo Herrera no pudo completar el encuentro frente a Racing debido a una molestia muscular y podría recibir descanso para evitar una lesión.

En caso de que el juvenil no sea titular, Marco Pellegrino aparece como una de las alternativas para reemplazarlo. También está disponible Ayrton Costa, quien dejó atrás un desgarro y podría regresar después de más de 40 días.

En el resto del equipo no se esperan grandes modificaciones. Miguel Merentiel seguiría como referencia ofensiva pese al hat-trick de Enner Valencia frente a Racing, mientras que Leandro Paredes continuaría como titular pese a algunas molestias físicas.

El probable equipo de Boca ante Unión

Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

El encuentro frente a Unión será importante para el Xeneize en su objetivo de asegurar la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, en medio de un calendario cargado que también lo mantiene compitiendo en otros frentes.