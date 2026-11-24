A tres días de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, Boca comenzó a enfocarse en su próximo compromiso por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final y tendrá una práctica clave para definir la formación.

Después de un lunes destinado a la recuperación física tras los festejos y el desgaste de la final ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el entrenamiento de este martes en Ezeiza será determinante. El cuerpo técnico quiere evaluar a cada futbolista antes de tomar una decisión sobre el equipo titular.

La intención es mantener la base del campeón

La idea de Arruabarrena es utilizar lo mejor que tenga a disposición, aunque sin asumir riesgos innecesarios. Los primeros indicios apuntan a que no habrá una rotación masiva y que la mayoría de los futbolistas que estuvieron en la final podrían repetir.

Desde el plantel también existe una postura clara: los jugadores quieren estar presentes en el próximo compromiso. Incluso aquellos que terminaron más exigidos físicamente manifestaron su intención de jugar, aunque el calendario obliga a manejar cuidadosamente las cargas.

La situación de Leandro Paredes

Uno de los casos que concentra la atención es el de Leandro Paredes, capitán del equipo y una de las figuras de Boca. Durante la final sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación que obligaron a reemplazarlo y posteriormente trasladarlo a una clínica para realizarle estudios.

Los resultados fueron satisfactorios y el mediocampista realizó trabajos regenerativos durante el lunes sin inconvenientes. Su deseo también es estar frente a Independiente Rivadavia, aunque la decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico.

Un calendario exigente para Boca

Otro aspecto que deberá considerar Arruabarrena es la seguidilla de compromisos que tendrá el equipo durante los próximos días. El miércoles 2 de diciembre está prevista la final de la Copa Argentina y, si Boca supera los octavos, podría afrontar tres partidos en apenas una semana, contando también un eventual encuentro de cuartos de final.

Por eso, el entrenamiento de este martes será importante para definir quiénes están en condiciones de jugar. El objetivo del Xeneize es continuar en la pelea por el Clausura sin descuidar la recuperación de un plantel que viene de conseguir un título internacional.