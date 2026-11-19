Boca comenzó su preparación en Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para este sábado 21 de noviembre a las 19:30, hora argentina. El plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena llegó a Barranquilla el miércoles por la noche y realizará dos entrenamientos antes del encuentro decisivo.

El equipo modificó su planificación para adaptarse a las condiciones climáticas de la ciudad, donde se esperan temperaturas cercanas a los 32 grados y elevada humedad. Por ese motivo, las prácticas del jueves y viernes fueron programadas para las 19:30, el mismo horario en el que se jugará la final.

Dónde entrenará Boca en Colombia

Como el predio de la Federación Colombiana de Fútbol estará ocupado por Atlético Mineiro, el conjunto argentino trabajará en el estadio Romelio Martínez. Se trata de un escenario municipal inaugurado en 1934, donde Leandro Paredes ya se había entrenado con la Selección argentina en 2024.

Durante las prácticas, Arruabarrena comenzará a definir la formación titular y evaluará especialmente a los futbolistas que llegan con dificultades físicas. Los casos que generan atención son los de Lautaro Blanco y Milton Delgado, quienes arrastran distintas lesiones.

La delegación se encuentra concentrada en el Hotel Estelar Alto Prado. El viernes, después del reconocimiento del estadio, está prevista la conferencia de prensa oficial, en la que se espera la participación del entrenador y de Paredes.

Los banderazos de los hinchas

Mientras el plantel trabaja, miles de simpatizantes de Boca viajaron a Colombia para acompañar al equipo. Los hinchas preparan dos encuentros para alentar al conjunto xeneize antes de la final.

El primero será este jueves, desde las 21, en el Centro Histórico de Cartagena. El segundo está previsto para el viernes 20, a las 19, en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

La probable formación y el horario de la final

La posible alineación de Boca estaría integrada por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.

La final ante Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 19:30 de Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.