Boca Juniors continúa ultimando detalles para enfrentar a River Plate este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera. A dos días del Superclásico, el entrenador Rodolfo Arruabarrena encabezó una práctica con un objetivo táctico definido: fortalecer la posesión de pelota y preparar un equipo que busque controlar el desarrollo del partido ante el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio.

Durante el entrenamiento de este viernes 30 de octubre, realizado en el predio de Ezeiza, el Vasco decidió no probar una formación titular. Al igual que en la jornada anterior, mezcló a los futbolistas y evitó dar señales concretas sobre los once que saldrán a la cancha.

Sin embargo, el cuerpo técnico puso especial atención en los ejercicios de tenencia, circulación de pelota y generación de espacios. La intención es que Boca mantenga el protagonismo y no modifique su propuesta de juego por tratarse del clásico más importante del fútbol argentino.

El plan de Arruabarrena para superar a River

La estrategia que prepara el entrenador apunta a controlar los tiempos del encuentro mediante la posesión. En ese esquema, Leandro Paredes aparece como una pieza fundamental para organizar el juego y distribuir la pelota desde la mitad de la cancha.

El mediocampista tendrá la responsabilidad de conectar las líneas y facilitar la circulación del balón, mientras que sus compañeros deberán encontrar espacios para generar situaciones de peligro.

Arruabarrena pretende que Boca sea protagonista desde el comienzo, aprovechando la localía y el buen momento futbolístico que atraviesa el equipo. El Xeneize llega con resultados positivos y un funcionamiento que mostró una evolución durante las últimas presentaciones.

Del otro lado estará un River que presentó mayores irregularidades y que también necesita conseguir un resultado favorable para fortalecer sus aspiraciones en el campeonato.

Además del valor emocional que representa ganar el Superclásico, Boca tiene un objetivo deportivo importante: conseguir los tres puntos para sostener su liderazgo en la tabla anual.

La probable formación de Boca para el Superclásico

Aunque Arruabarrena todavía no confirmó los titulares, comienzan a perfilarse los nombres que podrían integrar el equipo frente al Millonario.

La probable formación sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

La principal incógnita aparece en el ataque, donde Velasco y Villa disputan un lugar entre los titulares. La decisión dependerá de lo que observe el entrenador durante el último entrenamiento.

Tras finalizar la práctica del viernes, los futbolistas quedaron liberados y volverán a reunirse este sábado para completar la preparación. Posteriormente, el plantel quedará concentrado a la espera del encuentro.

El Superclásico se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera. Boca buscará hacer valer su localía, imponer su estilo de juego y conseguir una victoria que le permita mantenerse en lo más alto de la tabla anual.