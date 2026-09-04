Boca no tiene descanso y Rodolfo Arruabarrena prepara una importante rotación para visitar este sábado a Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Clausura. Con la Copa Sudamericana en el horizonte inmediato, el entrenador preservará a buena parte de sus habituales titulares.

El Xeneize viene de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Vélez por penales en el estadio Mario Alberto Kempes. Tras ese encuentro, el plantel viajó directamente hacia Mendoza para continuar con una exigente seguidilla de partidos.

La decisión del Vasco tiene como principal objetivo administrar las cargas físicas antes de uno de los compromisos más importantes del semestre: el martes, Boca recibirá a San Pablo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Uno de los jugadores que no estará frente al conjunto mendocino será Leandro Paredes. El capitán arrastra una molestia en el isquiotibial izquierdo y será preservado con la intención de que pueda recuperarse para el encuentro internacional. Su presencia ante el conjunto brasileño todavía dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

La rotación abrirá la puerta para varios futbolistas que vienen teniendo menos minutos. Álvaro Montero continuaría en el arco, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Marco Pellegrino aparecen con posibilidades de ingresar en la defensa.

En el mediocampo también habrá modificaciones debido a las ausencias de Paredes y Milton Delgado. Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte y Santiago Ascacíbar son algunas de las alternativas que maneja el cuerpo técnico, mientras que Kevin Zenón también pelea por un lugar.

Una de las principales novedades podría darse en el ataque. Enner Valencia se perfila para tener su primera oportunidad como titular desde su llegada a Boca. El ecuatoriano podría estar acompañado por Alan Velasco y Sebastián Villa o Leonel Flores.

Arruabarrena, sin embargo, deberá encontrar un equilibrio. El antecedente de utilizar un equipo completamente alternativo no es positivo: en la primera fecha del Clausura, Boca cayó por 3-0 ante Deportivo Riestra después de realizar una fuerte rotación.

El encuentro ante Gimnasia de Mendoza se disputará este sábado desde las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie. El equipo dirigido por Darío Franco llega como uno de los protagonistas de la Zona A, mientras que Boca buscará sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato local antes de volver a enfocarse en la Sudamericana.