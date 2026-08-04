Boca Juniors presentó oficialmente su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27, una indumentaria fabricada por Adidas que mantiene la identidad histórica del club, pero incorpora cambios que rápidamente generaron repercusión entre los hinchas.

La nueva casaca conserva la clásica combinación azul y oro del Xeneize, aunque suma detalles renovados en su diseño. La tradicional franja amarilla central aparece acompañada por una tira horizontal en otro tono de azul, lo que le otorga una estética diferente respecto de los últimos modelos.

Las figuras de Boca posan con la nueva indumentaria.

El cambio que más llamó la atención de los hinchas

Uno de los principales detalles de la nueva camiseta está en el escudo. El emblema presenta un acabado especial que se integra con el diseño general de la indumentaria y recupera una versión con las estrellas internas.

De esta manera, Boca deja atrás el modelo anterior con un estilo más retro, que incluía una franja amarilla dentro del escudo, y vuelve a una imagen más cercana a la tradicional identidad del club.

La camiseta también incorpora un cuello en “V”, puños con detalles amarillos y la inscripción “Xeneize” en la parte trasera del cuello. Además, las tres tiras características de Adidas aparecen sobre los hombros en color amarillo.

El conjunto se completa con pantalones cortos azules y medias a tono, manteniendo una línea clásica que busca combinar historia y modernidad.

Cuándo debutará la nueva camiseta de Boca

El estreno oficial de la nueva indumentaria será este miércoles 5 de agosto, cuando Boca enfrente a Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó y marcará la primera aparición del equipo con la nueva camiseta titular.

Los precios de la nueva camiseta Xeneize

La nueva colección ya salió a la venta con diferentes versiones y valores:

Versión jugador: $219.999.

Manga larga: $179.999.

Versión hincha: $149.999.

Versión mujer: $139.999.

Versión infantil: $109.999.

Los hinchas pueden adquirirla en BocaShop, la tienda oficial del club, en la web de Adidas Argentina, en el Adidas Store de La Bombonera y en distintos comercios deportivos del país.

Con este lanzamiento, Boca vuelve a renovar uno de sus símbolos más representativos: una camiseta que no solo identifica al equipo dentro de la cancha, sino también a millones de fanáticos que acompañan al club en cada temporada.