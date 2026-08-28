Boca Juniors presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27 y sorprendió con un diseño muy diferente al tradicional azul y oro. La indumentaria, predominantemente blanca y con finas líneas verticales azul marino, busca rendir homenaje a los primeros años de la historia del Xeneize.

La presentación se realizó este jueves en La Bombonera, donde el club organizó un evento especial en la renovada platea L y proyectó imágenes sobre los palcos del estadio. “Un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize”, fue la frase elegida para acompañar el lanzamiento.

La camiseta tiene una base blanca atravesada por finos bastones verticales azul marino. Además, cuenta con una franja horizontal blanca sobre el pecho, cuello redondo y puños oscuros. El escudo aparece sin estrellas y la marca alemana recuperó su clásico logo Trefoil.

La historia detrás del particular diseño

La nueva indumentaria tiene dos referencias principales. Una de ellas es la camiseta alternativa utilizada durante la temporada 2006/07, período que terminó con Boca conquistando por última vez la Copa Libertadores.

Sin embargo, la inspiración principal se remonta mucho más atrás. El diseño evoca la camiseta que Boca utilizó en 1906, apenas un año después de su fundación. Aquella prenda era blanca y tenía delgadas líneas verticales negras.

Antes de adoptar definitivamente el azul y amarillo que lo identifica actualmente, Boca utilizó diferentes camisetas durante sus primeros años. La historia del club señala que el conjunto llegó a vestir de blanco con líneas oscuras y también utilizó otros diseños antes de definir sus colores tradicionales.

La nueva camiseta busca recuperar esa etapa bajo el concepto “De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, con una referencia también a los inmigrantes genoveses que participaron en la construcción de la identidad del club.

Cuándo la estrenará Boca

La camiseta estará disponible para la venta desde este viernes 28 de agosto a partir de las 10.

En cuanto a su estreno dentro de la cancha, en principio Boca no la utilizaría este viernes frente a Lanús por el Torneo Clausura.

Una posibilidad es que el equipo la vista por primera vez el miércoles 2 de septiembre frente a Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, hasta el momento el club no confirmó oficialmente en qué partido se producirá su debut.