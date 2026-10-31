Boca Juniors afrontará el Superclásico ante River Plate con un objetivo que va más allá de conseguir los tres puntos frente a su histórico rival. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027 durante la penúltima fecha del Torneo Clausura, aunque para lograrlo deberá ganar y esperar resultados favorables de otros equipos.

El Xeneize llega a esta instancia con 57 puntos en la tabla anual, una cifra que lo mantiene entre los tres primeros puestos que actualmente otorgan plazas para la máxima competencia continental. Sin embargo, la lucha continúa ajustada y todavía quedan seis unidades en disputa.

La reciente victoria de Rosario Central frente a Sarmiento modificó las posiciones y dejó al conjunto rosarino como líder con 59 puntos. Por detrás aparecen Boca y Argentinos Juniors, ambos con 57 unidades, mientras que Vélez se mantiene cerca con 55.

Más atrás se encuentran Gimnasia de La Plata, con 54 puntos; Instituto e Independiente Rivadavia, con 53; y River, que acumula 52. Esta paridad mantiene abierta la disputa por los lugares disponibles para disputar la Libertadores.

Qué necesita Boca para clasificar a la Libertadores 2027

El equipo de Arruabarrena podría asegurar anticipadamente su participación en el torneo internacional durante la fecha 15 del Clausura. Para conseguirlo, deberá derrotar a River en el Superclásico y esperar que Argentinos Juniors no consiga una victoria frente a Atlético Tucumán y que Vélez tampoco supere a San Lorenzo.

Si se cumplen esas condiciones, Boca obtendrá uno de los boletos disponibles mediante la tabla anual, sin necesidad de esperar hasta la última jornada de la fase regular.

En caso contrario, la definición se trasladará a la fecha 16, cuando el Xeneize deba visitar a Defensa y Justicia. Ese encuentro podría resultar decisivo tanto para su clasificación internacional como para sus aspiraciones de terminar primero en la clasificación general.

Las otras posibilidades que tiene Boca

Además de la tabla anual, Boca mantiene abiertas otras alternativas para disputar la Copa Libertadores 2027. El conjunto de la Ribera continúa en competencia por el título del Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana 2026, certamen en el que consiguió avanzar a la final.

La obtención de cualquiera de esos títulos también le permitiría conseguir una plaza para la próxima edición de la Libertadores.

Una particularidad del sistema de clasificación es que los equipos que obtienen determinados títulos pueden liberar lugares de la tabla anual, una situación que podría beneficiar a otros clubes que se encuentran peleando por los puestos de acceso.

Con este panorama, Boca afrontará el Superclásico ante River con la posibilidad de dar un paso determinante hacia su principal objetivo internacional para 2027 y, al mismo tiempo, sostener sus aspiraciones de finalizar la temporada en lo más alto de la clasificación general.