Boca Juniors atraviesa un momento decisivo de la temporada y tiene la posibilidad de disputar hasta siete encuentros antes de finalizar el año. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena podría quedarse con cuatro títulos, luego de asegurarse un lugar en la final de la Copa Argentina y avanzar hacia las definiciones de otros torneos.

La clasificación a la final llegó después de la goleada por 3-0 ante Banfield, resultado que le permitió al Xeneize meterse en la definición del certamen federal. Además, el conjunto de la Ribera ya había asegurado el primer puesto de la tabla anual y mantiene abiertas sus posibilidades en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

La final de la Sudamericana, el primer desafío

El próximo compromiso de Boca será el sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará desde las 19.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Después de esa definición internacional, el equipo tendrá que cambiar rápidamente el enfoque para afrontar los playoffs del Torneo Clausura. Boca ya tiene asegurada su participación en los octavos de final, que disputará el miércoles 25 de noviembre en La Bombonera.

Su rival será Independiente Rivadavia o Huracán, de acuerdo con la definición de los cruces. La instancia marcará el inicio de un camino eliminatorio en el que el Xeneize buscará sumar otro campeonato.

La Copa Argentina y el Torneo Clausura

El tercer encuentro confirmado será la final de la Copa Argentina frente a Platense. En principio, el partido está previsto para el miércoles 2 de diciembre, aunque la fecha podría modificarse si Boca continúa avanzando en el torneo local.

La posibilidad de disputar siete partidos aparece si el equipo consigue superar todas las instancias restantes del Clausura. En ese escenario, tendría que jugar los cuartos de final durante el fin de semana del 29 de noviembre, las semifinales el 6 de diciembre y la final el sábado 12.

El Trofeo de Campeones, otro objetivo posible

La cuenta podría llegar a siete encuentros si Boca consigue conquistar el Torneo Clausura. En ese caso, accedería al Trofeo de Campeones, cuya disputa está prevista para el sábado 19 de diciembre.

De esta manera, el Xeneize tiene por delante una agenda cargada de definiciones y la oportunidad de cerrar el año con varias consagraciones. La primera será frente a Atlético Mineiro, en una final internacional que marcará el comienzo de una seguidilla determinante para el equipo.

El posible calendario de Boca