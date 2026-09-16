Boca atraviesa el tramo final de la temporada con cinco títulos que todavía puede conquistar. La clasificación ante San Pablo por la Copa Sudamericana amplió el panorama internacional, pero el equipo de Rodolfo Arruabarrena también continúa con posibilidades en las competencias del fútbol argentino.

El primero de los objetivos es la Copa Sudamericana. Boca eliminó a San Pablo en los cuartos de final y jugará las semifinales frente a Vasco da Gama. La serie está prevista para octubre y el ganador disputará la final el 21 de noviembre en Barranquilla.

Copa Argentina y Torneo Clausura

El Xeneize también sigue en carrera en la Copa Argentina. Tras eliminar a Vélez por penales, Boca avanzó a los cuartos de final, donde deberá enfrentar a Racing. La definición del certamen está programada para el 4 de noviembre.

A esto se suma el Torneo Clausura, que todavía atraviesa su etapa regular. Los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final y comenzarán los playoffs que definirán al campeón. La final está prevista para el 12 de diciembre.

El título de Campeón de Liga

Otro de los objetivos posibles aparece en la Tabla Anual, que reúne los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura.

El equipo que termine primero en esa clasificación será reconocido como Campeón de Liga. Boca continúa dentro de la pelea y cada punto que consiga hasta el final de la fase regular será importante para esa definición.

El Trofeo de Campeones

El quinto título que aparece en el horizonte es el Trofeo de Campeones, aunque para disputarlo Boca tiene una condición previa: debe ganar el Torneo Clausura.

Belgrano, campeón del Apertura, ya tiene asegurado un lugar en esa definición y espera al ganador del segundo torneo del año. El partido está programado para el 19 de diciembre en Córdoba.

De esta manera, Boca encara los últimos meses de 2026 con cinco competencias que pueden terminar en un título. La Sudamericana y la Copa Argentina dependen de las series que todavía debe disputar, mientras que el Clausura y la Tabla Anual se definirán a partir del desempeño del equipo en el campeonato local.