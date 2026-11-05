Boca puede convertirse en uno de los equipos que más cupos libere para las competencias internacionales de 2027. El Xeneize continúa en carrera en cuatro frentes: el Torneo Clausura, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y la tabla anual.

La particularidad es que cada uno de esos torneos otorga una plaza para la próxima Copa Libertadores. Como Boca ya tiene asegurada su ubicación entre los primeros puestos de la tabla anual, si consigue un título por otra vía liberará un lugar que pasará al siguiente equipo mejor ubicado en esa clasificación.

La excepción sería que se consagre campeón de Liga, reconocimiento que recibe el primero de la tabla anual. En ese caso, no se produciría el corrimiento por duplicación de cupos.

Qué pasa si gana la Sudamericana o la Copa Argentina

Uno de los escenarios más favorables para el resto de los equipos argentinos sería que Boca conquiste la Copa Sudamericana. Además de liberar un lugar si ya está clasificado por otra vía, Argentina sumaría una plaza adicional para la Libertadores 2027 y pasaría de seis a siete representantes.

También existe una combinación particular: si Boca gana la Sudamericana o el Clausura y además se consagra en la Copa Argentina, el subcampeón del torneo más federal obtendría un lugar en la Libertadores.

Según el análisis publicado por TyC Sports, si se dan todos los resultados posibles, Boca podría liberar hasta tres cupos para las competencias internacionales. La única manera de que no habilite una plaza adicional sería que gane la tabla anual y ningún otro certamen.

Los equipos que esperan el corrimiento

En la tabla anual, Vélez e Independiente Rivadavia sumaban 56 puntos, seguidos por Instituto y Gimnasia con 54, River con 52 y Lanús con 49. Esos equipos ocupaban los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, del cuarto al noveno lugar.

Belgrano también tenía 49 unidades, pero ya estaba clasificado a la Libertadores por haber ganado el Apertura. Más atrás aparecían Defensa y Justicia, con 47 puntos, y Estudiantes, con 46, como los equipos más cercanos a la zona de clasificación.

Además, hay otros escenarios que pueden modificar los cupos: si el campeón del Clausura ya tiene asegurada su clasificación por la tabla anual o repite título, su plaza se trasladará al siguiente equipo mejor ubicado. Estudiantes también podría liberar un lugar si gana la Libertadores 2026 y, al mismo tiempo, sumar una plaza adicional para Argentina en la próxima edición.