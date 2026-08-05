Boca continúa activo en el mercado de pases y ahora apunta a reforzar la defensa. Después de concretar tres incorporaciones y mientras espera la llegada de Enner Valencia, la dirigencia del Xeneize tiene como principal objetivo sumar un marcador central y el nombre elegido es Santiago Núñez, actualmente en Estudiantes de La Plata.

Según informó Bolavip, el defensor de 26 años encabeza la lista del Consejo de Fútbol y del cuerpo técnico para fortalecer la última línea. Boca ya comenzó a trabajar en la posibilidad de concretar su llegada, aunque el zaguero es una pieza importante dentro del plantel del Pincha.

Núñez atraviesa actualmente su segundo ciclo en Estudiantes, luego de haber jugado en Santos Laguna de México. El club platense decidió repatriarlo en 2025 y volvió a contar con el defensor para reforzar su plantel.

De acuerdo con la cotización publicada por Transfermarkt, el pase de Núñez ronda los 2 millones de dólares, una cifra cercana a la que Estudiantes desembolsó para recuperar su ficha cuando regresó desde la Liga MX.

La búsqueda de Boca responde a la necesidad de conseguir mayor solidez en la última línea. En los primeros compromisos oficiales del semestre, el entrenador Rodolfo Arruabarrena alternó a Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo como dupla de zagueros, aunque ninguno logró consolidarse definitivamente en el puesto ni alcanzar el rendimiento esperado.

La dirigencia ya concretó las incorporaciones de Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa, mientras que Enner Valencia tiene prevista su llegada a Buenos Aires para convertirse en el cuarto refuerzo.

Con esas operaciones encaminadas, Boca no pretende cerrar todavía su mercado de pases. La prioridad ahora está puesta en sumar un marcador central y Santiago Núñez aparece como el principal apuntado para completar el plantel que afrontará los desafíos de la segunda mitad del año.

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