Boca quiere a un campeón del mundo: cuánto le piden por Rulli

Boca inició gestiones para reforzar su valla y realizó un primer contacto con el entorno de Gerónimo Rulli. El experimentado arquero de 34 años se encuentra concentrado con la Selección Argentina disputando el Mundial mientras su nombre resuena con fuerza en los pasillos de la Bombonera.

La búsqueda de un nuevo guardameta responde a la necesidad de cubrir la vacante generada por la extensa recuperación que atraviesa Agustín Marchesín sumada a la corta experiencia que registra el juvenil Leandro Brey en el primer equipo.

La situación contractual del jugador presenta desafíos financieros para la dirigencia xeneize. Rulli pertenece actualmente al Olympique de Marsella con un vínculo vigente hasta junio de 2027. Aunque inicialmente el contrato era por dos temporadas una extensión automática se activó tras cumplir un número determinado de partidos jugados en el fútbol francés. Por este motivo la institución interesada en sus servicios deberá abonar la cláusula de rescisión fijada en nueve millones de euros para destrabar su salida antes de tiempo.

A pesar del interés manifestado por el club de la Ribera el destino del portero podría estar ligado a sus raíces. Rulli ya habría expresado su intención de retornar a Estudiantes una vez que finalice su etapa en Europa incluso manteniendo conversaciones previas con las autoridades del conjunto platense.

Esta posibilidad toma relevancia ante la inminente salida de Fernando Muslera del Pincha a finales de año. Ante este panorama la lista de alternativas de Boca para el plantel de Rodolfo Arruabarrena incluye otros dos nombres de peso como son Álvaro Montero y Sergio Rochet quienes permanecen en carpeta.