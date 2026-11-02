Boca Juniors mantiene la expectativa por la recuperación de Tomás Aranda, quien evoluciona favorablemente de la lesión que lo alejó de las canchas y busca volver a estar disponible para la final de la Copa Sudamericana 2026. El juvenil de 19 años sufrió una fractura de peroné y su evolución abrió la posibilidad de que pueda regresar antes de lo previsto.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene como uno de sus grandes objetivos la definición continental ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Sin embargo, la presencia del mediocampista todavía depende de su recuperación y de la evaluación física que realice el cuerpo técnico.

La recuperación de Tomás Aranda

El futbolista fue operado el 27 de agosto después de sufrir la fractura de peroné. Desde entonces, lleva adelante un proceso de rehabilitación que tuvo avances positivos durante las últimas semanas.

En Boca mantienen la expectativa de que pueda reincorporarse progresivamente a los entrenamientos junto al resto del plantel. La intención es evaluar su evolución y determinar si puede estar disponible para los compromisos decisivos del cierre de temporada.

La final de la Sudamericana, en el horizonte

La definición del torneo continental será uno de los grandes desafíos del Xeneize en noviembre. Boca enfrentará a Atlético Mineiro en una final que se disputará en Colombia.

La recuperación de Aranda genera expectativa en el cuerpo técnico, aunque no existe una confirmación de que pueda jugar ese encuentro. El objetivo es que el juvenil pueda completar su rehabilitación sin apurar los tiempos de regreso.