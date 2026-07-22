El futuro de Exequiel Zeballos podría estar en Europa, aunque por ahora Boca decidió ponerle un freno a la negociación. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme rechazó una oferta de US$ 10 millones presentada por Napoli al considerar que el monto está por debajo de las pretensiones del club.

El conjunto italiano ya alcanzó un acuerdo con el futbolista para incorporarlo en este mercado de pases, por lo que ahora el principal obstáculo pasa por la negociación entre ambas instituciones. Pese al rechazo de la primera propuesta, las conversaciones continúan abiertas y no se descarta que llegue una nueva oferta en los próximos días.

Boca pretende acercarse a los US$ 15 millones fijados como cláusula de salida del delantero. Además, el contrato de Zeballos finaliza en diciembre de 2026, por lo que el club busca concretar una venta beneficiosa y evitar que el jugador pueda marcharse sin dejar un ingreso importante.

El extremo de 24 años es una de las piezas más desequilibrantes del plantel y despertó el interés de varios clubes europeos en los últimos mercados. Sin embargo, la propuesta de Napoli no convenció a la dirigencia xeneize, que considera que el valor del futbolista es superior al ofrecido.

Mientras las negociaciones siguen su curso, todo indica que el club italiano volverá a la carga con una mejora económica para intentar quedarse con uno de los jugadores más cotizados del plantel de Boca.