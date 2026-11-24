El capitán de Boca, Leandro Paredes, se sometió este martes a estudios de sangre de rutina antes de entrenar en Ezeiza, tras sufrir un desmayo minutos después de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, y su presencia desde el arranque frente a Independiente Rivadavia de Mendoza aún no está confirmada. Aunque el mediocampista ya se encuentra recuperado y quiere estar en cancha, la decisión final quedará en manos del cuerpo médico del club.

La realización de los análisis responde al seguimiento que dispuso la institución luego de la descompensación ocurrida durante los festejos por la conquista continental, con el objetivo de descartar cualquier problema físico. Por ahora, el panorama muestra señales positivas: el lunes trabajó sin inconvenientes en la práctica regenerativa y se lo vio bien en las celebraciones del título.

El volante manifestó su deseo de jugar el próximo partido, pero los médicos analizarán los resultados de los estudios clínicos y su evolución física en las próximas horas para determinar si está listo para ser titular o si conviene darle descanso.

Boca recibirá este miércoles a las 21 a Independiente Rivadavia en La Bombonera, en busca de avanzar en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con televisación de ESPN Premium, arbitraje de Luis Lobo Medina y José Carreras a cargo del VAR.





