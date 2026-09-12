Después de la victoria ante Central Córdoba por el Torneo Clausura, Boca ya tiene la mirada puesta en la revancha frente a San Pablo. El encuentro se disputará el próximo martes desde las 21:30 en el Morumbí, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Para ese compromiso, Rodolfo Arruabarrena recupera a tres futbolistas. Álvaro Montero regresó desde Colombia, mientras que Milton Delgado y Malcom Braida dejaron atrás sus respectivas lesiones.

Montero volvió de Colombia

El arquero había viajado a Colombia luego del fallecimiento de su abuela y se perdió el encuentro ante Central Córdoba. Arruabarrena había anticipado que el jugador regresaría para reincorporarse al plantel antes del viaje a Brasil.

Montero arribó a Argentina durante la mañana y posteriormente participó del entrenamiento en Boca Predio. De esta manera, quedó nuevamente a disposición del entrenador para la revancha ante San Pablo.

Delgado y Braida, recuperados

Milton Delgado había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial durante una práctica. Esa lesión le impidió jugar ante Vélez por Copa Argentina y también estar presente frente a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba por el Clausura.

Si responde bien en los próximos entrenamientos, podría ser titular en lugar de Tomás Belmonte. Su regreso representa una alternativa importante dentro del esquema de Arruabarrena.

Malcom Braida también dejó atrás una lesión muscular que le había impedido ser alternativa de Lautaro Blanco en los últimos dos partidos del torneo local. Su vuelta le dará al entrenador otra opción para el lateral izquierdo.

Boca piensa en Brasil

Con estos tres regresos, Arruabarrena recupera futbolistas para un partido trascendental para el futuro del equipo en el semestre. Boca viajará a Brasil con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida gracias al gol de Miguel Merentiel.

El Xeneize buscará hacerse fuerte en el Morumbí y conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Para eso, el entrenador contará nuevamente con Montero, Delgado y Braida.