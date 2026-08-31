Boca recibió dos buenas noticias antes de uno de los partidos más importantes de las próximas semanas. Leandro Lozano y Marco Pellegrino dejaron atrás sus respectivas lesiones y estarán nuevamente a disposición de Rodolfo Arruabarrena para enfrentar a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

El Xeneize se medirá con el Fortín este miércoles 2 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ganador avanzará directamente a los cuartos de final de la competencia.

Lozano estuvo fuera de las canchas por una distensión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, pero ya se encuentra en condiciones de volver a sumar minutos. Incluso, el lateral tiene grandes chances de recuperar la titularidad e ingresar en lugar de Dylan Gorosito.

Por su parte, Pellegrino había sufrido un desgarro muscular durante el encuentro frente a Platense y necesitó un período mayor de recuperación. Ahora también está disponible y podría ser incluido en la convocatoria para viajar a Córdoba.

Los cambios que analiza Arruabarrena

Además de recuperar a los dos defensores, el entrenador de Boca tendría nuevamente desde el arranque a Leandro Paredes. El capitán había sufrido una inflamación en el isquiotibial izquierdo y recientemente volvió a sumar minutos.

Paredes podría ingresar por Camilo Rey Domenech, mientras que una de las principales dudas aparece en el ataque. Arruabarrena deberá definir si mantiene a Alan Velasco o le devuelve un lugar entre los titulares a Sebastián Villa.

A pesar de las recuperaciones, Boca todavía mantiene una extensa enfermería. Ayrton Costa, Malcom Braida, Tomás Aranda, Adam Bareiro, Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesín continúan atravesando diferentes procesos de recuperación.

Con este panorama, el Xeneize ultima detalles para el duelo de eliminación directa ante Vélez, en el que buscará meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina.