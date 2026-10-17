Boca Juniors consiguió una victoria importante este viernes 16 de octubre al derrotar 2-1 a Talleres de Córdoba en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó perdiendo, pero logró revertir el resultado con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores. De esta manera, el Xeneize volvió al triunfo después de la derrota ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana y sumó tres puntos fundamentales en la pelea por los primeros puestos.

El encuentro comenzó complicado para el conjunto local. A los 10 minutos del primer tiempo, Matías Galarza sorprendió con un potente remate que terminó en el fondo de la red y puso el 1-0 para Talleres. El gol obligó a Boca a reaccionar rápidamente ante su gente.

La respuesta llegó apenas siete minutos después. A los 17, Miguel Merentiel aprovechó una oportunidad dentro del área y convirtió el empate 1-1. Con ese tanto, el delantero uruguayo alcanzó los 64 goles con la camiseta azul y oro y se ubicó en el puesto 23 de la tabla histórica de goleadores del club.

Tras la igualdad, Boca comenzó a ganar protagonismo y generó situaciones para pasar al frente. Sin embargo, Talleres también mostró peligro y estuvo cerca de recuperar la ventaja sobre el cierre del primer tiempo, cuando Agustín Álvarez Martínez estrelló un remate contra el palo. Así, ambos equipos se fueron al descanso empatados.

Flores marcó el gol de la victoria para Boca

El complemento comenzó de la mejor manera para el Xeneize. A los tres minutos, Leonel Flores recibió la pelota y sacó un derechazo preciso que superó al arquero Ezequiel Unsain para establecer el 2-1 definitivo.

Con el resultado a favor, Boca intentó administrar la ventaja frente a un Talleres que buscó reaccionar mediante distintas variantes ofensivas. El conjunto cordobés adelantó sus líneas y generó algunas aproximaciones, pero la defensa local logró sostener la diferencia.

Durante el segundo tiempo, Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Carlos Palacios, Enner Valencia y Rodrigo Bacidalupe. El equipo mantuvo el orden y consiguió cerrar el encuentro sin sufrir nuevas modificaciones en el marcador.

Boca se ilusiona con pelear los primeros puestos

Con esta victoria, Boca quedó cerca de Instituto en la disputa por el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura. Además, alcanzó transitoriamente la cima de la Tabla Anual, a la espera del compromiso de Independiente Rivadavia, que se encontraba a dos puntos y debía enfrentar a Tigre.

El resultado también representó una recuperación anímica para el Xeneize después de la caída frente a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana. Ahora, Boca buscará sostener el impulso en la recta final del campeonato y mantenerse entre los principales protagonistas.