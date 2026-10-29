El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate podría estar acompañado por lluvias y tormentas aisladas. El encuentro se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en una jornada en la que se espera un ambiente templado, húmedo e inestable en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el pronóstico la probabilidad de precipitaciones para el inicio del partido ronda el 70%. Además, las chances de lluvia podrían aumentar hasta ubicarse entre el 80% y el 90% hacia el final de la tarde.

A qué hora podrían llegar las lluvias

La nubosidad aumentaría desde el mediodía, mientras que el viento del norte y noreste favorecería el ingreso de aire cálido y húmedo. Estas condiciones podrían generar chaparrones y tormentas aisladas durante el encuentro.

Los fenómenos podrían presentarse con distinta intensidad y afectar de manera desigual a los alrededores del estadio. Los modelos citados por TN estiman acumulados cercanos a los 10 milímetros de lluvia.

Las precipitaciones también podrían continuar después del partido. Durante las primeras horas de la noche, la probabilidad de lluvias se mantendría entre el 70% y el 80%, con temperaturas que podrían ubicarse entre los 18 y 20 grados si se producen chaparrones.

Cómo estará el tiempo durante el partido

El escenario previsto combina temperaturas primaverales con elevada humedad y viento. Por eso, aunque el ambiente podría mantenerse templado, la inestabilidad sería un factor a tener en cuenta para quienes concurran a la cancha.

El pronóstico puede actualizarse durante las próximas horas, por lo que se recomienda consultar los reportes meteorológicos antes de trasladarse al estadio.

El encuentro entre Boca y River será uno de los principales atractivos de la fecha 15 del Torneo Clausura, pero las condiciones del tiempo podrían sumar un elemento extra a la jornada futbolística.