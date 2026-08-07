La clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó una consecuencia inesperada para el club. Luego de vencer a O’Higgins en Chile mediante la definición por penales, la Conmebol sancionó al Xeneize y a su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, por una infracción cometida durante el encuentro.

El motivo de la sanción fue el retraso en la salida al campo de juego para disputar el segundo tiempo del partido correspondiente a los playoffs de la competencia continental.

La resolución del Tribunal Disciplinario establece multas económicas tanto para la institución como para el entrenador. Sin embargo, Boca no tendrá ninguna sanción deportiva y podrá continuar disputando normalmente la Copa Sudamericana.

Cuánto deberá pagar Boca y cuánto Arruabarrena

La multa más importante recayó sobre el club. Boca deberá pagar 20.000 dólares, mientras que Arruabarrena fue sancionado con otros 15.000 dólares. En total, las sanciones económicas ascienden a 35.000 dólares.

La Conmebol estableció que ambos montos serán descontados automáticamente de los ingresos que Boca recibe del organismo en concepto de derechos de televisión y patrocinio de la competencia. Es decir, el Xeneize no deberá realizar un pago independiente, sino que el dinero será debitado de los montos que le correspondan por su participación en el torneo.

Boca también recibió una advertencia

Además de la multa de 20.000 dólares, el Tribunal Disciplinario aplicó a Boca una advertencia por otra infracción contemplada en el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026.

La resolución también incluyó una advertencia expresa tanto para el club como para Arruabarrena. Conmebol señaló que, si se repite una infracción de igual o similar naturaleza, podrán aplicarse sanciones más severas, de acuerdo con el artículo 27 del Código Disciplinario del organismo. Por el momento, la medida no modifica la situación deportiva de Boca en el torneo.

Boca y el Vasco pueden apelar

Tanto Boca como Arruabarrena tienen la posibilidad de recurrir la decisión ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol. El plazo establecido es de siete días corridos desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de la resolución.

Para presentar el recurso deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Código Disciplinario y abonar además una cuota de apelación de 3.000 dólares mediante transferencia bancaria.

La sanción no afecta la continuidad en la Sudamericana

Más allá del impacto económico, la resolución no genera consecuencias sobre la participación de Boca en la Copa Sudamericana. El equipo continuará en carrera luego de haber superado a O’Higgins en los penales y podrá disputar con normalidad la próxima instancia.

La sanción de Conmebol queda así limitada al aspecto económico y a una advertencia disciplinaria, aunque el organismo dejó asentado que una nueva infracción similar podría derivar en medidas más duras.